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75 محضرًا بسبب الكمامة وإغلاق 13 محلًا خالف الإجراءات الوقائية ببني سويف

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75 محضرًا بسبب الكمامة وإغلاق 13 محلًا خالف الإجراءات الوقائية ببني سويف 75 محضرًا بسبب الكمامة وإغلاق 13 محلًا خالف الإجراءات الوقائية ببني سويف

مصراوي Masrawy

02:02 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة .

وأسفرت الحملات عن تحرير 75 محضرًا لمواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية، وإغلاق 13 محلًا تجاري على مستوى المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والإغلاق الكامل لدور المناسبات.

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