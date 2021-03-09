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محافظ بورسعيد يوجه التحية للشهداء وأسرهم

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محافظ بورسعيد يوجه التحية للشهداء وأسرهم محافظ بورسعيد يوجه التحية للشهداء وأسرهم

مصراوي Masrawy

01:57 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، التحية لشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن في حروب الكرامة والعزة على مدار التاريخ.

وأكد المحافظ في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أن التاريخ سيسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية لصد ما تعرضت له البلاد من حروب وتحديات استهدفت الأمن القومي المصري والعربي، وأن التاريخ سيذكر قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالي ولم يبخلوا بأرواحهم فداًء لأرضه المقدسة.

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