إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مسطرد بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهد طريق مسطرد، بشبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة بجوار مصنع الغزل والنسيج، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر، وتقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية، بورود بلاغ بانقلاب سيارة على طريق "ترعة الإسماعيلية- مسطرد" بجوار مصنع الغزل والنسيج.

بالفحص تبين إصابة كل من "مدحت.ع.م" 59 عامًا، و"أمينة.ع.ع"، 50 عامًا، "رحاب.أ.ع"، 28 عامًا، "مالك.أ.م"، 3 أعوام وجرى نقلهم لمستشفى ناصر وعمل الإسعافات الأولية.