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تعليم بورسعيد: 17 طالبًا تغيبوا عن امتحان اللغة الأجنبية والكيمياء

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تعليم بورسعيد: 17 طالبًا تغيبوا عن امتحان اللغة الأجنبية والكيمياء تعليم بورسعيد: 17 طالبًا تغيبوا عن امتحان اللغة الأجنبية والكيمياء

مصراوي Masrawy

01:42 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيب 17 طالبًا بالصف الثاني الثانوي عن امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

وأكدت في بيان لها، أن إجمالي الحضور بالفترة الأولى 4378 طالبًا، وتغيب 11 طالبًا، بينما حضر الفترة الثانية 2778 طالبًا، وتغيب 6 طلاب.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام 4389 طالبًا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وأنه لم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، كما لم يجري رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

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