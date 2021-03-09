بالصور.. ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأزهري بجنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

اختتمت اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأزهري المختلفة بمحافظة جنوب سيناء، دون شكاوى.

وقال الشيخ عبداللطيف حسن، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت حالة من الانضباط والالتزام من قبل الطلاب والمعلمين، ولم يجري رصد تجاوزات داخل لجان الامتحانات.

وأكد مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية في تصريح له اليوم، أنه جرى تطبيق الإجراءات الوقائية على أعلى مستوى، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن غرف الكنترول تواصل العمل للانتهاء من رصد نتائج الطلاب حتى يجري إعلانها خلال ساعات.