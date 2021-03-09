مصرع شقيقين وإصابة 2 آخرين بسبب الغاز في المنيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

لفظ طفلين بمحافظة المنيا أنفاسهما الأخيرة، وأُصيب شقيقيهما، اليوم الثلاثاء، إثر اختناقهم نتيجة تسرب الغاز داخل محل سكنهم.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمصرع طفلين وإصابة شقيقهما اختناقًا بالغاز، داخل مسكنهم بمنطقة قباء في حي أبو هلال.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مصرع كلً من "فرحة علي عبدالرحمن" 13 عامًا وشقيقيها "مصطفى" 14 عامًا، وإصابة شقيقهما "عبدالرحمن" 8 أعوام، وجرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.