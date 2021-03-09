أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس المنطقة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

Print
رئيس المنطقة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية رئيس المنطقة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

مصراوي Masrawy

12:54 م الثلاثاء 09 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، والنقل لطلاب الصف الثاني الثانوي "الأدبي- والعلوم الإسلامية– والعلمي"، للاطمئنان على سير الامتحانات، والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.

وبدأ "الشحات" جولته بزيارة معهد بنها النموذجي بنين ولجنة الشهادة الإعدادية بكفر الجزار، مشيدًا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الطلاب والقائمين على الامتحانات بالمنطقة.

فيما تفقد الشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، لجنة الشهادة الإعدادية المشتركة بكفر شكر، ولجان النقل بكفر شكر بنين وفتيات، رافقه السيد خطاب مسئول الأمن بالمنطقة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، والعلوم الإسلامية، امتحاناتهم في مواد "اللغة الأجنبية الثانية– التاريخ– الجغرافيا".

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحاناتهم فى مواد "الجبر والتفاضل- وحساب المثلثات- وتطبيقات الرياضيات- اللغة الأجنبية"، وتمر الامتحانات بالقليوبية بصورة منتظمة.

فيما أوضحت غرفة عملية المنطقة المركزية الأزهرية، عدم رصد مخالفات أثناء متابعتهم للامتحانات بكافة معاهد المنطقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية