رئيس المنطقة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، والنقل لطلاب الصف الثاني الثانوي "الأدبي- والعلوم الإسلامية– والعلمي"، للاطمئنان على سير الامتحانات، والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.

وبدأ "الشحات" جولته بزيارة معهد بنها النموذجي بنين ولجنة الشهادة الإعدادية بكفر الجزار، مشيدًا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الطلاب والقائمين على الامتحانات بالمنطقة.

فيما تفقد الشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي، لجنة الشهادة الإعدادية المشتركة بكفر شكر، ولجان النقل بكفر شكر بنين وفتيات، رافقه السيد خطاب مسئول الأمن بالمنطقة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، والعلوم الإسلامية، امتحاناتهم في مواد "اللغة الأجنبية الثانية– التاريخ– الجغرافيا".

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحاناتهم فى مواد "الجبر والتفاضل- وحساب المثلثات- وتطبيقات الرياضيات- اللغة الأجنبية"، وتمر الامتحانات بالقليوبية بصورة منتظمة.

فيما أوضحت غرفة عملية المنطقة المركزية الأزهرية، عدم رصد مخالفات أثناء متابعتهم للامتحانات بكافة معاهد المنطقة.