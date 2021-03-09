ضبط عصابة لسرقة رواد البنوك في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب "التتبع" وتبين ارتكابهم 5 وقائع.

تعددت البلاغات أمام اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، بتعرض عدد من المواطنين للسرقة عقب خروجهم من البنوك.

وبعمل التحريات التي قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، تبين أن وراء ارتكاب السرقات 5 أشخاص 4 منهم لهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا.

بعمل كمين جرى ضبط المتهمين، واعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم الأموال وخطف الحقائب منهم، وأقروا بارتكاب 5 وقائع بمدن (قها - شبرا الخيمة - شبين القناطر - القناطر الخيرية) بالاشتراك مع المتهم المحبوس، وصرفهم المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون.

جرى بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.