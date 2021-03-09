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مصرع شخص وإصابة 9 في حادث سير بالمنيا

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مصرع شخص وإصابة 9 في حادث سير بالمنيا مصرع شخص وإصابة 9 في حادث سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

12:37 م الثلاثاء 09 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

لقيّ شخص مصرعه، وأُصيب 9 آخرين، في حادث تصادم سيارتين على أحد الطرق في المنيا، اليوم الثلاثاء، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي وميكروياص، على الطريق الدائري أمام قرية طهنشا.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، جرى نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن السرعة الزائدة وراء الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة.

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