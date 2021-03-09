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اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

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اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:26 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن منطقتين شرقي المحافظة، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح غد، لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري تخفيض الضغوط وقطع المياه عن منطقتي "العصافرة، شارع 45"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المنطقتين المذكورتين بسبب أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بشارع 16 المتفرع من شارع 45 شرقي الإسكندرية.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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