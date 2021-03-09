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تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" بالفيوم

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تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" بالفيوم تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" بالفيوم

مصراوي Masrawy

12:30 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الفيوم- حسين فتحى:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، تحصين 125 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة في السادس من فبراير الماضي.

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الأولى لعام 2021، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من (جاموس– أبقار– أغنام– ماعز)، وتجوب مراكز وقري وعزب المحافظة.

وأضاف أن لجان الإرشاد البيطري تعمل على توعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزياده انتاجيتها.

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