أخبار عاجلة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة -
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب -
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة -
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي -
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل) -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة اليابانية

Print
تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة اليابانية تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة اليابانية

مصراوي Masrawy

12:21 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاتفاق مع وكالة الفضاء المصرية على تصنيع بعض أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة.

كان وفد من وكالة الفضاء المصرية، زار أمس الإثنين، المعامل المتخصصة في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، للتعرف على الإمكانيات المعملية والبحثية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن فريق من الجامعة سيقوم بدراسة التصميمات وعمل نموذج أولي من الأقمار الصناعية الصغيرة "كيوب سات".

وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أنه سيجري منح الطلاب والمهندسين حديثي التخرج تدريبًا عمليًا في مجال الفضاء، تشمل النظم اللإلكترونية والميكانيكية والبرمجيات ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية