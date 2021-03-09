تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة اليابانية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الاتفاق مع وكالة الفضاء المصرية على تصنيع بعض أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات" بالجامعة.

كان وفد من وكالة الفضاء المصرية، زار أمس الإثنين، المعامل المتخصصة في الجامعة المصرية اليابانية ببرج العرب غرب الإسكندرية، للتعرف على الإمكانيات المعملية والبحثية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن فريق من الجامعة سيقوم بدراسة التصميمات وعمل نموذج أولي من الأقمار الصناعية الصغيرة "كيوب سات".

وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أنه سيجري منح الطلاب والمهندسين حديثي التخرج تدريبًا عمليًا في مجال الفضاء، تشمل النظم اللإلكترونية والميكانيكية والبرمجيات ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.