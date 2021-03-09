أخبار عاجلة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة -
من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب -
من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة -
من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي -
من مصر | حوار مع فضيلة الدكتور علي جمعة عن بناء عقل الإنسان المسلم (كامل) -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 14/3/2021 -
"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية -
التخصصات الصحية تعتمد 886 مركزًا تدريبيًّا و1832 برنامجًا العام الماضي -
فيديو مروع.. شاهد ما حدث لـ4 رجال تحت شجرة بالهند -
"تايمز": الشرطة البريطانية تطلق تحقيقًا بحق أسماء الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

Print
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

مصراوي Masrawy

12:20 م الثلاثاء 09 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق أبو صالح شمال محافظة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عبدالرحمن أيمن مصطفى، 27 عامًا، مقيم بني سويف، وإصابة محمد أحمد حسين، 35 عامًا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية