مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي قرب نفق أبو صالح شمال محافظة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عبدالرحمن أيمن مصطفى، 27 عامًا، مقيم بني سويف، وإصابة محمد أحمد حسين، 35 عامًا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.