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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في بنها

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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في بنها بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال مشروع تبطين الترع في بنها

مصراوي Masrawy

11:57 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
واصل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته للأعمال الجارية بمشروع تبطين الترع بمدينة بنها، بقرى بتمدة، وجمجرة، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، بحضور المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندس علي عبدالستار رئيس المدينة.
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مشروع تأهيل ترعة بقرية بتمدة، ضمن مخطط تأهيل 22 ترعة بهندسة ري بنها باعتماد مالي 268 مليون جنيه بطول 81.560 كم، وتبلغ نسبة التنفيذ 9.80%.
كما تفقد المحافظ مشروع أعمال تبطين وتأهيل ترعة السنيتي، بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرساني على الترعة.
وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ الموقف التنفيذي للمشروع، مطالبًا بسرعة الإبلاغ عن أي معوقات قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها وحلها، موجهًا رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروع واطلاعه على كل المستجدات.
واستكمل المحافظ الجولة بزيارة المنطقة الاستثمارية ببنها بحضور أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستشاريه، وتابع أعمال طرح المنطقة الاستثمارية ببنها والتي سينتهي في 15 مارس القادم.

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