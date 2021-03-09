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مصرع طفل سقط من شرفة الطابق السابع بالشرقية

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مصرع طفل سقط من شرفة الطابق السابع بالشرقية مصرع طفل سقط من شرفة الطابق السابع بالشرقية

مصراوي Masrawy

11:54 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

لفظ طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، بالحي الـ 29 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته على خلفية سقوطه من الطابق السابع أثناء لهوه، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول " أحمد.أ.ا" 5 أعوام مقيم الحي 29، دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتبين سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع أثناء لهوه، وتوفي في الحال.

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