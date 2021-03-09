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وزنه 6 كيلو جرامات.. استئصال ورم من طفلة عمرها 5 أيام بأسيوط

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وزنه 6 كيلو جرامات.. استئصال ورم من طفلة عمرها 5 أيام بأسيوط وزنه 6 كيلو جرامات.. استئصال ورم من طفلة عمرها 5 أيام بأسيوط

مصراوي Masrawy

11:45 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، من إجراء جراحة لاستئصال ورم من ظهر طفلة عمرها 5 أيام.

وأوضح الدكتور محمود محمد مصطفى، أستاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، لـ"مصراوي" أن الحالة تحدث لطفل من بين كل 40 ألف مولود، وأنه بإجراء التحاليل اللازمة تبين أن الورم أسفل الظهر ويزن 6 كيلوجرامات وهو ضعف وزن الطفلة.

وأضاف مصطفى، أن جراحة استئصال الورم من أسفل ظهر الرضيعة استغرقت 60 دقيقة؛ إذ كان الورم ملتصق بالجدار الخارجي للمستقيم والفقرات العجزية، وجرى نقلها إلى وحدة حديثي الولادة عقب نجاح العملية الجراحية وخروجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمود محمد مصطفى، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور محمد عبدالقادر، أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور أحمد جمال، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور محمد حمادة، مدرس مساعد جراحة الأطفال، والدكتور عبدالرحمن العباسي، والدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتورة إسراء جمال عبدالناصر طبيب مقيم.

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