بالصور.. فض سوق شعبي غرب الإسكندرية لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

شن حي العامرية ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الثلاثاء، حملة لفض سوق قرية الوفاء، منعًا للتجمعات وانتشار فيروس كورونا.

تأتي الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال محمود بريك، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة شملت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بطريق الكافوري، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أسفرت حملات مماثلة بأحياء غرب وشرق الإسكندرية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية عن توقيع غرامات على منشأتين و14 شخصًا، لعدم ارتداء الكمامة.