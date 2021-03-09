تعليم دمياط.. لا شكاوى من امتحانات النقل

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دمياط- محمد إبراهيم:

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس دمياط، اليوم الثلاثاء، امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للنصف الأول من العام الدراسي.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المقيد١٠٩٥٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٠٩٢٢ وتغيب ٢٨، ونسبة الدخول على المنصة الإلكترونية ١٠٠%.

وأضاف: "أدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر على مستوى مدارس المحافظة، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية".

وأدى طلاب الصف الثاني "تعليم فني"، امتحان اليوم وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية الزخرفية بنات، وتابع سير الامتحانات والإجراءات الاحترازية.