توقيع الكشف الطبي على 322 مواطنًا في قافلة طبية ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية قافلة طبية بقرية الشنطور بسمسطا، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 322 حالة في العديد من التخصصات الطبية (أطفال، باطنة، رمد، عظام)، بالإضافة إلى عمل 271 نظارة طبية، وإجراء تحاليل طبية لـ 37 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية عن الأمراض المعدية شملت موضوعات الالتهاب الكبدي الفيروسي، وفيروس كورونا المستجد، وأنفلونزا الطيور، والطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل الضغط، والسكر، والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للحامل والطفل وكبار السن.