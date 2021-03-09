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من بني سويف للجيزة.. شاب يعيد شخص لأحضان أسرته بعد غياب 3 أعوام

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من بني سويف للجيزة.. شاب يعيد شخص لأحضان أسرته بعد غياب 3 أعوام من بني سويف للجيزة.. شاب يعيد شخص لأحضان أسرته بعد غياب 3 أعوام

مصراوي Masrawy

11:12 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

تعرض لمشاكل نفسية جعلته يتغيب عن منزله 3 أعوام، وظلت الأسرة تبحث عنه حتى فقدوا الأمل في عودته إلى أن عثر عليه شاب واصطحبه لإحدى دور الرعاية ونشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليكون سببًا في عودته لعائلته مرة أخرى.

يقول عزام سيد ابن مركز ناصر بمحافظة بني سويف "أثناء سيري على الطريق الصحراوي الغربي، فوجئت بأحد الأشخاص يحاول المرور من الطريق والعودة أكثر من مرة، وحالته صعبة سواء من المظهر أو التعامل، فاستوقفت سيارتي وحاولت الاستفهام منه عن اسمه أو أي بيانات له إلا أنني فشلت، فاصطحبته وعدت به إلى بني سويف، وحاولت إدخاله أي دار رعاية وفشلت، ونشرت صورًا له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف الشاب، وردني اتصال هاتفي بأن صاحب الصور يدعى "عنتر" مقيم في أطفيح بمحافظة الجيزة، وأنه متغيب عن أسرته منذ 3 أعوام، وبحثوا عنه كثيرًا ولم يتمكنوا من العثور عليه.

واستكمل الشاب، بعد عدة اتصالات من أسرته تؤكد أن الصور لنفس الشخص المتغيب، وأنهم في طريقهم لاصطحابه، وقبل حضورهم توجهت إليهم وكانت المفاجأة بأن أسرته تعرفت عليه حيث تقابلنا في مدينة الواسطى وتوجهنا إلى منزله بأطفيح، وعمت الفرحة أرجاء المنزل، حيث تبين أن لديه 4 أطفال بينهم طفل كان عمره شهرين وقت ترك الأب للمنزل والآن أصبح عمره 3 سنوات ونصف، ولديه زوجتان.

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