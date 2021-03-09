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جامعة سوهاج تبحث إنشاء أول مستشفى متخصص في الحروق بالصعيد

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جامعة سوهاج تبحث إنشاء أول مستشفى متخصص في الحروق بالصعيد جامعة سوهاج تبحث إنشاء أول مستشفى متخصص في الحروق بالصعيد

مصراوي Masrawy

11:02 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مع المهندس هيثم مازن بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الجديدة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة الجديدة وأهم مستجداتها، ومدى اتساقها مع الخطة الزمنية المحددة لإنهائها، ورغبة الجامعة في إنشاء مستشفى جامعي متخصص للحروق بجوار المستشفى الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى، نظرًا لعدم وجود مستشفى متخصص للحروق بصعيد .

وأشار "عزيز" إلى أن الاجتماع بحث إمكانية دعم المجلس ماديًا لخطة الجامعة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجديدة، لتحقيق طموح الجامعة بتلبية احتياجات منتسبيها تعليميًا وطبيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، ورفعها في مصاف الجامعات الدولية تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما قال المهندس هيثم مازن إن الاجتماع جاء للوقوف على أهم متطلبات الجامعة لاستكمال مشروعاتها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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