مصرع عامل أسفل عجلات قطار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لفظ عامل بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات قطار؛ أثناء عبوره شريط السكة الحديد من أمام مزلقان عرب الحشاش في أبوكبير، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بوصول "نادي.م.م.ر" 60عامًا، عامل بمسجد بقرية "منشية رضوان" جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأولية، أنه أثناء محاولة المتوفى عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار وأودى بحياته، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.