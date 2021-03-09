استعدادًا للصيف.. تطهير مرشحات محطات المياه بمدن القناة

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أعمال غسيل وتطهير مرشحات و"مروقات" محطات المياه في محافظات القناة الثلاث، استعدادًا لفصل الصيف للتأكد من جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، خلال متابعة أعمال التطهير الجارية، إلى أنه يجري استخدام أحدث الأساليب العلمية لتنقية المياه من الشوائب تحت إشراف المعمل الكيميائي في وجود مسئول الشئون الصحية.

وأكد أنه جرى ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يجري أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها.