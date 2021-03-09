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رئيس حي الضواحي: إجراءات حازمة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

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رئيس حي الضواحي: إجراءات حازمة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة رئيس حي الضواحي: إجراءات حازمة ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

مصراوي Masrawy

09:29 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:
قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن معدل تحصيل الإيرادات والمتأخرات المستحقة للدولة لدى المواطنين في نطاق الحي غير مرضي حتى الآن.
وشدد "قاسم"، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه مع مديري الإدارات المعنية، على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، مشددًا على سرعة الانتهاء من تحصيل المستحقات بأسرع وقت ممكن، لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
وطالب بالمزيد من الجهد لتحقيق المستهدف، وتقسيم العمل بين المحصلين العاملين بالإدارات وتنظيمه، وعدم تعارض الإجراءات، وإزالة كافة المعوقات لتحقيق معدل أداء ثابت لتحصيل الإيرادات لكل إدارة للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة، وتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و الممتنعين عن السداد.

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