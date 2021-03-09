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قبل شرائها.. "المواصفات" تدعو إلى التأكد من علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية

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الهيئة كانت قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة

قبل شرائها..

دعت هيئة المواصفات ، المستهلكين، إلى التأكد من وجود علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لأن حياتك أغلى.. ابحث عن علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق، حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنّعين والمستوردين والتجار، على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان رسمياً عنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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