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بالصور.. نقل شاب حبيس منزله 20 عامًا لعلاجه بعد استجابة الرئيس

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بالصور.. نقل شاب حبيس منزله 20 عامًا لعلاجه بعد استجابة الرئيس بالصور.. نقل شاب حبيس منزله 20 عامًا لعلاجه بعد استجابة الرئيس

مصراوي Masrawy

07:51 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب :

أشرفت لجنة طبية بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة الشرقية، على نقل الشاب محمد جمال أحمد، والذي كان حبيس المنزل جراء إصابته بقصور في الأوتار منعته من الحركة منذ ولادته قبل 20 عامًا، من منزله إلى مستشفى فاقوس النموذجي لعمل فحوص طبية تمهيدًا لنقله لأحد المستشفيات بالقاهرة، بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح له.

وقالت "آمال سيد أحمد"، والدة الشاب إنها سعيدة جدًا باستجابة الرئيس لعلاج نجلها، وتتمنى من الله أن ترى نجلها بيمشي على رجليه ويخرج ويشوف صحابه .

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