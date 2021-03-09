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.. أمانة الرياض: عادت المطاعم والكافيهات لاستقبال زبائنها ومراقبونا في الموعد

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كشفت عن رصد 12 ألف مخالفة وإغلاق 2269 منشأة خالفت التدابير خلال 28 يوماً

فيديو.. أمانة الرياض: عادت المطاعم والكافيهات لاستقبال زبائنها ومراقبونا في الموعد

نشر حساب أمانة الرياض على تويتر، مقطع يرصد وجود المراقبين مع عودة المطاعم والكافيهات إلى استقبال وخدمة زبائنها.

وقالت الأمانة: مراقبونا يُوجدون في الموعد للتحقّق من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمحافظة على سلامتكم.

وكانت الأمانة قد كشفت أمس، أنه خلال 28 يوماً تم تنفيذ 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض رصدوا 12 ألف مخالفة، وأغلقوا 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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