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9 مارس من كل عام.. سكرتير الوفد يكشف تفاصيل الاحتفال بذكرى ثورة 1919

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9 مارس من كل عام.. سكرتير الوفد يكشف تفاصيل الاحتفال بذكرى ثورة 1919 9 مارس من كل عام.. سكرتير الوفد يكشف تفاصيل الاحتفال بذكرى ثورة 1919

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

(مصراوي):

يحتفل حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ102 لثورة الشعب الكبرى 9 مارس من عام 1919.

وقال فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، في بيان له، إن عدد من قيادات الحزب سيتوجهون إلى ضريح زعيم الأمة سعد باشا زغلول لإحياء الذكرى الوطنية لثورة 1919 في 9 مارس عندما خرج الشعب المصري عن بكرة أبيه بجميع فئاته وطبقاته بثورة ضد المحتل البريطاني والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول ورفاقه.

وأضاف بدراوي، أن قيادات الوفد ستتوجه إلى بيت الأمة وهو منزل سعد باشا زغلول، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تخص كل المصريين وليس الوفديين فقط.

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