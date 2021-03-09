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حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 29 مليون إصابة

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حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 29 مليون إصابة حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 29 مليون إصابة

مصراوي Masrawy

01:29 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

واشنطن - (د ب أ):
تجاوزت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 29 مليون شخص يوم الاثنين، في الوقت الذي تظل فيه البلاد أسوأ من تضرر من الجائحة في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة يوم الاثنين 40 ألفا و340 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتتجاوز بذلك حاجز الـ 29 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

كما سجلت البلاد 669 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 525 ألفا و31 وفاة.

وأبلغت نيويورك عن أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة مع تسجيل 7658 حالة ، ثم فلوريدا 4098 حالة، ثم تكساس 2867 حالة، ونيوجيرسي 2519 حالة وكاليفورنيا 2490 حالة.

وشهدت البلاد انخفاضا حادا في حالات كوفيد 19 ودخول المستشفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويتم تطعيم المزيد من الأشخاص ، وأصدرت يوم الاثنين توجيهات بشأن الأنشطة الآمنة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

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