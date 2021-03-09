★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:



أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالتهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية بيومها العالمي، والتي أكد فيها أن المرأة هي نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، والمصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها، وتحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

كما ثمنت أيضًا عبارات السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التي وجهت فيها التحية والتقدير لكل سيدة مصرية، أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه.

وقالت سلامة في بيان لها اليوم الاثنين، أن اهتمام الرئيس وقرينته، دليل قوي عن واقع المرأة المصرية، وما حققته من مكاسب غير مسبوقة منذ عام 2014، إيمانًا بدورها ونضالها من أجل استقرار الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتحملها المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع.

وأكدت أن الرئيس السيسي حريص منذ اليوم الأول على دعم المرأة سياسيًا، ورعايتها صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وهو ما اتضح في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ورسم خارطة طريق للحكومة نحو تنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وأضافت أن المرأة أصبحت تمثل 25% من المجالس المحلية، وهي نسبة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة سياسيًا، مؤكدة أن المجالس المحلية هي التي تؤهل المرأة للمشاركة السياسية والتنفيذية، حيث يبلغ عدد السيدات في البرلمان نحو 165 نائبة، فضلًا عن وجود شابات ممثلات عن الأحزاب، وسيدات في مناصب تنفيذية عليا منها القاضية والمحافظ، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المتميزة للاهتمام برعاية المرأة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

​