مصرع صياد غرق في بحيرات مفيض باريس بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي صياد مصرعه، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه في مياه بحيرات مفيض واحة باريس جنوب مدينة باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بمصرع صياد بنطاق مركز باريس عقب غرقه في بحيرات المفيد جنوب مدينة باريس.

تبين وفاة "ع" 45 سنة، صياد من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، إثر سقوطه من أعلى مركب صياد في بحيرات باريس جنوب مدينة باريس والنابعة من مياه مفيض "توشكي"، إذ اختل توازنه من على المركب، وسقط في منطقة من المياه عميقة، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة أسيوط لانتشال واستخراج الجثة من المياه.

وكشف مصدر أمني مسئول، بمديرية أمن الوادي الجديد، عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن البلاغ للحادث ورد من عائلة وأصدقاء المتوفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر بحيرات باريس أو بحيرات المفيض تقع جنوب مركز باريس بحوالي 300 كم ويبعد عن واحة الخارجة بحوالي 490 كم وهو عبارة عن عدد من بحيرات المياه العذبة القادمة من نهر النيل والتي شقت الصحراء لتصل إلى جنوب الوادي الجديد.​