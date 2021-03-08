القيادة المركزية الأمريكية: الانفجارات في قاعدة عين الأسد جزء من تدريب عسكري

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مصراوي Masrawy

وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الاثنين، إن أصوات الانفجارات في قاعدة عين الأسد بالعراق هي جزء من تدريبات عسكرية، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت أنباءا وردت من وسائل إعلام عراقية وعربية، مساء الاثنين عن دوي انفجارات في قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات دولية وقوات أمريكية.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، أعلن الأربعاء الماضي، أن 10 صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات التحالف، وأسفر عن مقتل وإصابة عددًا من الأشخاص.