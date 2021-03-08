توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الترفيه ومجلس الغرف السعودية

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تستهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخدمات الترفيهية

وقّعت الهيئة العامة للترفيه اليوم, مذكرة تعاون مع مجلس الغرف السعودية؛ لتنفيذ برنامج رفع كفاءة رأس المال البشري في قطاع الترفيه وتطوير جودة أداء المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحسين الخدمات الترفيهية التي تقدمها، والتعاون مع اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية في المجلس، لتقديم الدعم والتوعية للأنشطة الترفيهية وتحقيق مستهدفات القطاع.

وقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، وتضمنت عدداً من مجالات التعاون اتفق الطرفان على تنفيذها، وفي مقدمتها التنسيق بين الهيئة واللجنة الوطنية للترفيه ولجان الترفيه في الغرف، لوضع مستهدفات للجان في كل غرفة، ومراجعتها بشكل ربعي وقياس نتائجها.

كما تشمل المستهدفات تحديد عدد الكفاءات الوطنية التي جرى تدريبها وتأهيلها في قطاع الترفيه، وإنشاء أكاديمية متخصصة في الترفيه، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبالشراكة مع اللجنة الوطنية للترفيه، وتطوير محتوى ومناهج للمواد التعليمية الخاصة بالترفيه في الجامعات والكليات.

وتضاف الاتفاقية إلى سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة العامة للترفيه ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الترفيه والنهوض به، ودورها في تنظيم قطاع الترفيه في المملكة ورفع كفاءته وزيادة الثقة به، وتمكينه وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل مع قطاع الأعمال من أجل توفير بيئة عمل محفزة لنمو قطاع الترفيه وتعزيز دوره، كما تسهم في تحقيق تطلعات برنامج جودة الحياة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير وتنظيم قطاع الترفيه؛ لجذب المستثمرين إلى القطاع وتمكينهم وتوفير الحلول المناسبة لهم، ومن ثمّ توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الترفيهية، وتولد الوظائف وتحقق التنوع الاقتصادي في المملكة.