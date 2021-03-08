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المقام السامي يوافق على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة بالحج والعمرة

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المقام السامي يوافق على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة بالحج والعمرة المقام السامي يوافق على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة بالحج والعمرة
حرصًا من القيادة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا

المقام السامي يوافق على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة بالحج والعمرة

حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات هذه الجائحة.

وتمثلت المبادرات فيما يأتي:

أولاً: إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة (سنة) في مدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ثانيًا: إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة (٦) أشهر.

ثالثًا: تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة (سنة) دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.

رابعًا: تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة (٦) أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة.

خامسًا: تمديد صلاحية رُخَص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل لمدة (سنة).

سادسًا: تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج ١٤٤٢هـ لمدة (٣) أشهر، وتقسيطها على مدى (٤) أشهر، بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن حكومة السعودية أطلقت ما يزيد على 150 مبادرة، تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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