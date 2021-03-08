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رئيس وزراء السودان يزور غدا

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رئيس وزراء السودان يزور السعودية غدا رئيس وزراء السودان يزور غدا

مصراوي Masrawy

11:16 م الإثنين 08 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
يغادر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية ، في زيارة رسمية، يرافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين.
وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الاثنين - أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء - خلال هذه الزيارة - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعددا من المسئولين السعوديين، كما سيعقد الوفد المرافق لقاءات مع نظرائهم السعوديين.
وأوضح البيان أن هذه الزيارة الرسمية تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.

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