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أبو شقة في اليوم العالمي للمرأة: ثورة 30 يونيو أنصفت المرأة المصرية ووضعتها في المكانة اللائقة

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أبو شقة في اليوم العالمي للمرأة: ثورة 30 يونيو أنصفت المرأة المصرية ووضعتها في المكانة اللائقة أبو شقة في اليوم العالمي للمرأة: ثورة 30 يونيو أنصفت المرأة المصرية ووضعتها في المكانة اللائقة

مصراوي Masrawy

10:42 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية حققت الكثير من المكاسب، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي أنصفت المرأة، ونظرت إلى أهمية تمكينها ومساعدتها في الحصول على حقوقها باعتبارها شريكة للرجل في النهوض بالمجتمع والأخذ به نحو التقدم والرقي.

وأشار أبو شقة، اليوم الاثنين، في بيان له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح ، أعطى دفعة قوية للمرأة المصرية، وأكد في الكثير من أحاديثه أهمية مشاركة المرأة في بناء المجتمع ووضعها في المكانة اللائقة بها، وحرص على إسناد المهام القيادية للعديد من النساء، فزاد عدد الوزيرات في المصرية.

وأوضح أبو شقة أن عهد الرئيس السيسي شهد زيادة واضحة في عدد النائبات في البرلمان، وظهر هذا بكثافة غير معهودة في العقود السابقة، وشهد البرلمان زيادة في عضوية النائبات، بما يمثل أضعاف ما كان موجودًا في العقود السابقة، حيث أوجب التعديل الدستوري 2019 أن تمثل المرأة في مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل.

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