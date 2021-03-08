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الشرقية - فاطمة الديب:

كشف أشرف العسيلي عضو الجهاز الفني لمركز شباب القنايات بالشرقية تفاصيل وفاة لاعب كرة القدم عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، والذي توفي عصر اليوم الإثنين، أثناء منافسات دوري القسم الرابع، إثر ابتلاع لسانه.

قال العسيلي إن اللاعب عبدالرحمن كان مشاركًا في مباراة خاضها فريقه، وإنه في الدقيقة 21 سقط مخشيًا على الأرض بعد استلامه الكرة من زميل بالفريق، حيث سارع حكم اللقاء بإيقاف المباراة واستدعى الإسعاف لمحاولة إنقاذه.

أضاف عضو الجهاز الفني بالمركز أن طاقم الإسعاف الطبي لم يتمكن من إنقاذ اللاعب خلال 4 دقائق بعد سقوطه، إذ تأكدت إصابته بحالة بلع لسان، فجرى نقله في مدة قاربت الخمس دقائق قبل وصوله إلى مستشفى التأمين القريب بمدينة العاشر من رمضان، حيث حاول الأطباء إسعافه مجددًا بالصدمات الكهربائية وعمليات التنفس الصناعي، التي لم تنجح في إنقاذه ليفارق الحياة.

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