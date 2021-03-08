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تمثال "مايا" مرضعة توت عنخ آمون قطعة شهر مارس في المتحف المصري

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تمثال "مايا" مرضعة توت عنخ آمون قطعة شهر مارس في المتحف المصري تمثال "مايا" مرضعة توت عنخ آمون قطعة شهر مارس في المتحف المصري

مصراوي Masrawy

10:10 م الإثنين 08 مارس 2021

(مصراوي):

اختار المتحف المصري بالتحرير تمثالاً لمايا مرضعة الملك توت عنخ آمون ليكون قطعة شهر مارس، والتي يتم عرضها ببهو المدخل الرئيسي للمتحف، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، وعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وقالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، وكان محفوظا بمخزن المتحف، وهو يصور المرضعة مايا وهي تحمل الملك توت عنخ آمون طفلا على رجليها، وهو يرتدي قلادة على شكل جعران مجنح، ويسند أقدامه على مسند قدم مزين بأشكال الأسرى المنبطحين.

وأشارت إلى أن هذا التمثال تم اكتشافه في جبانة الحيوانات المقدسة في سقارة عام 1968م، ويرجح أنه كان موجودا في مقصورة بالقرب من مقبرة مايا بسقارة قبل نقله لجبانة الحيوانات ربما في العصر المتأخر أو العصر البطلمي، لافتة إلى أنه تم استخدام مقبرة مايا في العصر المتأخر لدفنات القطط التي كانت ترمز للمعبودة باستت.

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