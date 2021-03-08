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أول تعليق لنجل ضحية "شهادة الحق" بالإسكندرية بعد حكم إعدام قاتلها ()

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أول تعليق لنجل ضحية "شهادة الحق" بالإسكندرية بعد حكم إعدام قاتلها (فيديو) أول تعليق لنجل ضحية "شهادة الحق" بالإسكندرية بعد حكم إعدام قاتلها ()

مصراوي Masrawy

10:16 م الإثنين 08 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعرب محمد مبروك، نجل السيدة سامية حجازي، التي قتلت حرقًا في منزلها نوفمبر الماضي، عن ارتياح الأسرة بعد قرار محكمة جنايات الإسكندرية الصادر اليوم الإثنين بإعدام المتهم.

قال نجل الضحية، لـ"مصراوي" في أول تعليق بعد صدور حكم الإعدام على المدان: "الحمدلله إن الحكم صدر ليثلج قلوبنا، ورغم أن قرار إعدام المتهم لن يعيدها للحياة مرة أخرى إلا أنه سيريحها في قبرها".

وأضاف محمد: "آخر كلمات أمي كانت وصية بعدم ترك حقها واليوم نشعر أن حقها رجع لنا، ونشكر جميع من دعمنا للوصول بالقضية إلى الحكم بالقصاص من الجاني". وتابع: "سنكمل حياتنا بشكل طبيعي بعد القرار إلى أن نلقاها في الآخرة، ونأمل من الجميع الدعاء لها بالرحمة".

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل سيدة حرقًا، وذلك بعد عرض أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المدعو "إبراهيم.ال" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ "سامية حجازي" ربة منزل حرقًا.

وتبين من التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة "البنزين" سريعة الاشتعال وقداحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة 6 أشخاص وطفلين -أحفادها- وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، فضلا عن ما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها.

وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.

وحصلت النيابة على لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.

وكانت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس، رفضت المذكرة التي تقدم بها محامي المتهم "إبراهيم.ال" لرد هيئة المحكمة واستمرارها في نظر القضية.

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