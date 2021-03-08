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تحويل مستشفى الطور التعليمي إلى مجمع طبي يضم كافة التخصصات

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تحويل مستشفى الطور التعليمي إلى مجمع طبي يضم كافة التخصصات تحويل مستشفى الطور التعليمي إلى مجمع طبي يضم كافة التخصصات

مصراوي Masrawy

09:46 م الإثنين 08 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمناقشة سُبل دعم المنظومة الصحية بمحافظة جنوب سيناء، حيث وافقت الوزيرة على تحويل مستشفى الطور التعليمي الجديد إلى مجمع طبي شامل تحت مسمى "مجمع طور سيناء الطبي"، ليضم كافة التخصصات الطبية والتشخيصية لخدمة أهالي جنوب سيناء.

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنشآت الطبية بجنوب سيناء، ومتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي جرى إطلاقها بالمحافظة في 16 فبراير الماضي، بالإضافة إلى متابعة حصول المواطنين من الفئات المستحقة بالمحافظة على لقاح المستجد.

كما طالبت الوزيرة بإنشاء مجمع إداري على أحدث النظم والأساليب التكنولوجية بمدينة الطور، ليضم مديرية الشؤون الصحية وفروع الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بالإضافة إلى معمل تحاليل مشترك.

وأيضًا، وجهت بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجهيزات النهائية الجارية بمستشفيات سانت كاترين، طابا، أبو رديس المركزي، تمهيدًا لافتتاحها الشهر الجاري، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما أكدت على سرعة الانتهاء من تجهيز 7 وحدات ومراكز طبية، للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ليصبح بذلك إجمالي الوحدات التي تعمل بالمنظومة 13 وحدة ومركز طبي من ضمن 22 بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

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