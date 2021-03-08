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الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على

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الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على السعودية الأمم المتحدة تدين هجمات جماعة الحوثي على

مصراوي Masrawy

09:53 م الإثنين 08 مارس 2021

نيويورك - (أ ش أ):
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تدين الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على .
وقال دوجاريك - حسبما نقلت قناة اليوم اليوم الاثنين - : "نحث جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "الأمر بسيط حقا، مثل هذه الإجراءات تضر بجهود الوساطة التي يقوم بها مبعوثنا الخاص مارتن غريفيث".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع السعودية إيران بتزويد قوات الجماعة، التي كثفت بشكل ملموس هجماتها على السعودية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

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