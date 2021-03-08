حزب الله اللبناني يشيد بزيارة البابا للعراق ونتائجها الإيجابية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بيروت - ( د ب أ )

أشاد حزب الله اللبناني في بيان مساء اليوم الاثنين، بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ونتائجها الإيجابية، وخاصةً لقاءه مع المرجع الشيعي العراقي السيد علي السيستاني.

وقال البيان: "يشيد حزب الله بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق الشقيق ونتائجها الإيجابية، وخاصة لقاءه سماحة آية الله العظمى المرجع السيد علي السيستاني".

وأعرب الحزب عن تأييده الكامل لموقف سماحته الذي شدد على ضرورة رفع المعاناة والظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري والحروب وأعمال العنف والحصار والتهجير الذي يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان ولاسيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

ورأى حزب الله أن العراق تعرض في العقدين الماضيين لمحنٍ كثيرة وحروبٍ متعددة شنها الاحتلال الأمريكي والإرهاب الوهابي الداعشي اللذان يشكلان وجهين لعملةٍ واحدة ضد العراق وشعبه ووحدته الوطنية ومكوناته الاجتماعية والدينية والقومية.

وأعرب حزب الله عن أمله في أن تكون هذه الزيارة مدخلاً للعراق لاستعادة دوره على الساحة الدولية والإقليمية وتعزيز وحدته الوطنية وحقه الطبيعي بالسيادة والاستقرار.

وشدد حزب الله على الدور الهام الذي تلعبه المرجعيات الروحية الدينية على امتداد العالم في مواجهة العدوان والاحتلال وفضح الإرهاب، وتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي وحق الشعوب في المقاومة والدفاع المشروع ضد الاحتلال ودعم تطلعاتها إلى الحرية والعدالة.

يذكر أن البابا فرنسيس كان وصل يوم الجمعة الماضي إلى العراق في زيارة تاريخية استمرت أربعة أيام. وأعلن البابا أن زيارته التالية سوف تكون إلى لبنان.