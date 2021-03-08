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٦ مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في دمياط الجديدة

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٦ مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في دمياط الجديدة ٦ مصابين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي في دمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

09:15 م الإثنين 08 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في اصطدام سيارة أجرة (ميكروباص) بأخرى خاصة، على طريق دمياط الجديدة.

أخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر بالمدينة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث سببه السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة خالد الباز - ٢٠ عامًا، بكدمات وجروح، وأحمد الدلال - ٤٣ عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب أحمد الديداموني - ١٨ عامًا، باشتباه بكسر في الساق اليسرى، وسعد أشرف سعد - ٢٠ عامًا، بجروح وكدمات بالجسد، وعماد بشير - ٤٧ عامًا، باشتباه بكسر في الضلوع، ونادي زقزوق - ١٩ عامًا، باشتباه بكسر في الفخذ الأيمن.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.​

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