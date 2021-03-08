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مهاجمة إيران للسفينة الإسرائيلية بخليج عدن كان رداً على عملية سرية ناجحة

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مهاجمة إيران للسفينة الإسرائيلية بخليج عدن كان رداً على عملية سرية ناجحة مهاجمة إيران للسفينة الإسرائيلية بخليج عدن كان رداً على عملية سرية ناجحة
قادة النظام مازالوا غاضبين لمقتل "سليماني"

مهاجمة إيران للسفينة الإسرائيلية بخليج عدن كان رداً على عملية سرية ناجحة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان؛ رداً على عملية سرية ناجحة، وليس على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني والخبير النووي محسن زادة، بحسب ما أورد اليوم (الاثنين) موقع " اليوم".

وبين مسؤول أمني إسرائيلي لموقع "والا"، أنه "خلال العام المنصرم كان هناك محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات ضد مصالح إسرائيلية، لكن تم تشويشها من قبل إسرائيل، وإحدى هذه الحوادث البارزة الانفجار في السفينة هيليوس راي، والانفجار بجانب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف أنه بسبب مخاوف مخططي العملية لم تنسب هذه العملية لإيران، ولم تعلن طهران مسؤوليتها عنها".

ومن جانبه، أشار مسؤول أمني آخر إلى وجود غضب كبير لدى قادة إيرانيين كبار بينهم إسماعيل قآني، القائد الحالي لفيلق القدس، وهو غضب لا يمكن السيطرة عليه.

وبين أن فقدان "سليماني" لا زال يرافق القوات الإيرانية ولا يوجد له بديل، وهم يشعرون بفقدانه في الحياة الروتينية اليومية وفراغه واضح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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