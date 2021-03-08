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ابتلع لسانه.. الشباب والرياضة بالشرقية تنعى لاعب مركز شباب القنايات

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ابتلع لسانه.. الشباب والرياضة بالشرقية تنعى لاعب مركز شباب القنايات ابتلع لسانه.. الشباب والرياضة بالشرقية تنعى لاعب مركز شباب القنايات

مصراوي Masrawy

09:03 م الإثنين 08 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

نعت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بإشراف الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اللاعب عبد الرحمن عاطف عبدالحميد، لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب "القنايات"، والذي توفي مساء اليوم الاثنين؛ بعدما ابتلع لسانه في مباراة فريقه مع "الرواد" بالعاشر من رمضان.

وتقدم وكيل الوزارة، بواجب العزاء للجهاز الفني والإداري لفريق "القنايات"، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي حاول إسعافه قبل نقله إلى مستشفى "التأمين الصحي" من خلال عربة الإسعاف الموجودة بملعب المباراة، فى محاولة أخيرة لإنقاذه، لكن باءت المحاولات بالفشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوفي اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، 23 عامًا، اليوم الاثنين، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات"أمام نادي "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.​

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