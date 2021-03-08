ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية بمنطقة الزمالك، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاداها نشوب حريق في إحدى المباني بمنطقة الزمالك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران.

وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.