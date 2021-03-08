أخبار عاجلة

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى -
من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة -
من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان -
من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا -
أسرة الفنان شفيق جلال في ضيافة #من_مصر -
من مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لحوار الأديان والثقافات تحت رعاية الرئيس السيسي -
من مصر | اللهم بلغنا رمضان.. غدا الأحد أول أيام شهر شعبان -
من مصر | الديناميت يكتب نهاية عقار فيصل المخالف -
من مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية -
من مصر | إرشادات وزارة الصحة لمواجهة كورونا مع عودة الفصل الدراسي الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك

Print
ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن شركة بالزمالك

مصراوي Masrawy

09:04 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الإثنين، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شركة بيع أجهزة إلكترونية بمنطقة ، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفاداها نشوب حريق في إحدى المباني بمنطقة الزمالك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران.

وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | الصحافة المصرية تفقد واحدا من أهم كُتابها.. وفاة الصحفي عباس الطرابيلى

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | وفاة الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل إثر إصابتها بفيروس كورونا.. وسهير شلبي: فقدنا قيمة كبيرة

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | حزب حماة وطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

من مصر | وزارة الصحة تحذر من تلقي الحوامل والأطفال ومرضى الحساسية للقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية