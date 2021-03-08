مصادرة وإعدام 6 أطنان ملح مغشوش في الفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحي:

قرر حسام ممدوح، وكيل نيابة الفيوم بندر الفيوم، مصادرة وإعدام كمية كبيرة من الملح المغشوش وغير المطابقة للمواصفات، والتي جرى ضبطها بأحد المخازن بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

كانت حملة يقودها المهندس عوض محمود إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، شارك فيها أشرف البتيني وعزالدين مجدي وهاني كمال مفتشو الإدارة، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تمكنت من ضبط 6 أطنان و٣١٨ كيلو من الملح المغشوش وغير المطابق للمواصفات والمنسوب لإحدى الشركات الكبرى لإنتاج الأملاح على ساحل بحيرة قارون، بإجمالي بإجمالي 31 ألفًا و200 كيس زنة ٢٠٠ جرام للواحد.

وذكر الدكتور عبد اللطيف الكردي رئيس شركة الأملاح بالفيوم أن كميات الملح المضبوطة والمهربة من محافظة القليوبية، تشكل أضرار بالغة على صحة الإنسان، حيث تتسبب في أمراض الفشل الكلوي والإعاقة الذهنية للأطفال الصغار، كما تتسبب في إجهاض السيدات، فضلاً عن مشاكل الغدة الدرقية.

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