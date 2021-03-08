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​برلمانيون يعلقون على عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب: "أمر مؤسف وغريب"

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​برلمانيون يعلقون على عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب: "أمر مؤسف وغريب" ​برلمانيون يعلقون على عدم صرف مستحقات الأكاديمية الوطنية للتدريب: "أمر مؤسف وغريب"

مصراوي Masrawy

08:45 م الإثنين 08 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

قال عدد من نواب البرلمان، إنه من المؤسف عدم صرف موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، من قبل وزارة المالية حتى الآن، واصفين الأمر بـ"الغريب".

وقال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن عدم صرف موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب، من قبل وزارة المالية أمر مؤسف ومستغرب، مضيفًا: "حينما يكون لدينا صرح كبير يعمل بكل جهد على تدريب وتأهيل الشباب على أعلى مستوى عالمي، يجب على كافة المسؤولين توفير كل الدعم لهذا الصرح".

وأضاف: "للأسف موقف وزارة المالية يسير عكس منهج الرئيس تمامًا، وسيكون لنا وقفة معه بكل تأكيد".

وطالب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح بالتدخل لحل الموقف قبل أن يتحول إلى أزمة، مضيفًا: "هو خلاص رجعنا للخلف، يعني لما الدولة والقيادة السياسية تاخد خطوات مش خطوة واحدة، نحو تأهيل وإعداد جيل واع من الشباب في كيان مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تيجي وزارة المالية وترجعنا 100 خطوة للخلف".

وأكد عزمي أن قرار عدم صرف موازنة الأكاديمية والتعمد في اعتماده شيئ محزن.

أما النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، أشار إلى المجهود الكبير الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم كل ما من شأنه تطوير إمكانيات الشباب، مستنكرًا قرار عدم صرف موازنة الأكاديمية، قائلًا: " معرفش مستني منظمات المجتمع المدني بتاعة أمريكا هي اللي تدربهم ولا مستني أيه بالظبط !!".

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