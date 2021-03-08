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ختام فعاليات برنامج القيادة والتأثير لتأهيل المترشحين لعمادة الكليات بجامعة بنها

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ختام فعاليات برنامج القيادة والتأثير لتأهيل المترشحين لعمادة الكليات بجامعة بنها ختام فعاليات برنامج القيادة والتأثير لتأهيل المترشحين لعمادة الكليات بجامعة بنها

مصراوي Masrawy

08:11 م الإثنين 08 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ختام فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والتأثير"، والذي نظمته الجامعة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، لتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

شهد الدكتور جمال سوسة توزيع شهادات اجتياز البرنامج على المتدربين بحضور الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد افتتح السبت الماضي فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والتأثير "، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وأشار الجيزاوي، إلى أن البرنامج التدريبي تناول خلال فعالياته مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الأخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والإشراف وإدارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، إضافة إلى نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني شحتة، المدير التنفيذي للمركز، أن التدريب شارك فيه عدد من القيادات العلمية والأكاديمية بجامعة بنها وهم الدكتور عبدالرحيم شولح، والدكتورة إيمان البيطار، والدكتور علاء عبدالغفار، والدكتور رضا عبد الحليم، والدكتور جمال سوسة، مشيرا إلى أن البرنامج شارك فيه 21 من أعضاء هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبي "القيادة والتأثير"، الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية بالجامعات المصرية.​

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