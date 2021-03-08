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"السلمان" لـ"سبق": ما يفعله الحوثيون ومَن خلفهم يستدعي استخدام القبضة الحديدية

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"السلمان" لـ"سبق": ما يفعله الحوثيون ومَن خلفهم يستدعي استخدام القبضة الحديدية "السلمان" لـ"سبق": ما يفعله الحوثيون ومَن خلفهم يستدعي استخدام القبضة الحديدية
أكد أن دومًا تُطلع شعبها على تقارير مفصَّلة دون مواربة أو خوف من أحد

أكد لـ"سبق" الشيخ منصور السلمان، العالِم ورجل الدين الشيعي، أن الشعب السعودي دائمًا بطبيعته شعبٌ مسالِم، ويلتف حول قيادته التي توفر له الأمن والأمان ببذل قصارى الجهد لإسعاد المواطن، ولا تقبل من أي كائن كان العبث بأمنها، بل تستخدم القبضة الحديدية ضد العابثين من دون فرق بين كونه من الداخل أو الخارج. مضيفًا بأن القيادة في المملكة العربية السعودية دومًا تُطلع شعبها على تقارير مفصلة للحوادث التي تجري دون مواربة أو خوف من أحد.

وقال "السلمان": "ما يقوم به الحوثيون ومَن يتبعهم، من الأمور التي يقومون بها لشل الحركة الاقتصادية في السعودية، يستدعي الوقوف بحزم لرده؛ ليتعرف المواطن وغيرهم في داخل البلاد وخارجها على قوة الحزم الذي تعيشه قيادة الملك وولي عهده الأمين".

ودعت السعودية دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجَّهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، التي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية